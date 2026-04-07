Durante l’ultima puntata di RAW, trasmessa dal Toyota Center di Houston, si è conclusa con un momento di grande tensione la firma del contratto tra Brock Lesnar e Oba Femi, in vista di WrestleMania. L’evento ha visto un grande sforzo nel mettere nero su bianco l’accordo, ma l’atto ha portato a una scena caotica che ha coinvolto i due lottatori. La vicenda si inserisce nel percorso che li vede protagonisti nel prossimo grande evento.

L’edizione del 6 aprile di RAW si è svolta al Toyota Center di Houston, in Texas. Brock Lesnar e Oba Femi sono pronti a scontrarsi a WrestleMania, e la firma del loro contratto ha concluso lo show del marchio rosso di questa settimana. Detto questo, il caos era inevitabile, e non ci è voluto molto. Triple H e Adam Pearce sono saliti sul ring per presiedere la firma del contratto. Prima che Adam Pearce potesse finire la sua presentazione, Paul Heyman è salito sul ring per interromperlo. Ha detto che «The Ruler» non può reggere il confronto con «The Beast», ed è in quel momento che Brock Lesnar ha fatto il suo ingresso. I fan hanno dato filo da torcere a Brock Lesnar con i loro cori, e poi è uscito Oba Femi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La firma del contratto tra Brock Lesnar ed Oba Femi a RAW finisce nel caos più totale

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