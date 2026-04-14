WWE | Oba Femi prossimo Paul Heyman Guy?

Durante l’episodio di RAW trasmesso il 13 aprile, è stato annunciato il contratto di Oba Femi per partecipare a WrestleMania 42. Questa firma ha preparato il terreno per un confronto con Brock Lesnar. Inoltre, ha sollevato la possibilità di una futura alleanza tra Oba Femi e altri wrestler, segnando un cambiamento potenziale nel suo percorso nel roster.

La firma del contratto di Oba Femi per WrestleMania 42, avvenuta nella puntata di RAW del 13 aprile, non solo ha posto le basi per uno scontro con Brock Lesnar, ma ha anche aperto le porte, nel vero senso della parola, a una potenziale alleanza futura che potrebbe ridisegnare il suo percorso. Femi è salito sul ring e ha firmato il contratto, pronto ad affrontare l’imminente incontro. Tuttavia, prima che potesse esporre appieno le sue intenzioni, Paul Heyman ha fatto sentire la sua presenza dal palco. Ha rapidamente spostato il tono da una questione di affari a qualcosa di molto più personale. Paul Heyman anticipa l’arrivo di un nuovo “Paul Heyman Guy” nella persona di Oba Femi a RAW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi prossimo Paul Heyman Guy? WWE: Oba Femi diventa free agent WWE uno status rarissimo condiviso con Lesnar e OmosLa WWE piazza Oba Femi in una categoria riservata a pochissimi: libertà tra brand e aura da top star fin dal debutto nel main roster. Leggi anche: WWE: Oba Femi annienta The Miz e manda un messaggio al roster I Simulated 10 Years in WWE 2k26 Universe Mode! Stanotte alle 2, in diretta con commento in italiano, su @netflixit, appuntamento con l'ultimo episodio di RAW prima di WRESTLEMANIA con CM PUNK, ROMAN REIGNS, OBA FEMI, BROCK LESNAR , SETH ROLLINS e GUNTHER che scalderanno i motori pri - facebook.com facebook WWE: La firma del contratto tra Brock Lesnar ed Oba Femi a RAW finisce nel caos più totale x.com