Willie Peyote racconta il nuovo album "Anatomia di uno schianto prolungato" tra crisi sociale, paura del tempo che passa, proteste, meme, AI e il bisogno di sentirsi meno soli: "Dopo i 40 sai che andrai verso la fine, bisogna guardare il futuro diversamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Willie Peyote: Ho lasciato i Testimoni di Geova, mi dispiaceva solo far star male mia mamma. La mia più grande paura era essere o sembrare stupido. Non ho nessun problema a sembrare stro**o; Willie Peyote: Nel mio nuovo disco racconto la caduta libera del mondo che non finisce mai; Willie Peyote: A 15 anni scegliere di non essere più un Testimone di Geova mi ha insegnato a capire chi non volevo essere, anche se avevo paura di ferire mia madre. Oggi ho imparato che la polemica non sempre serve; Willie Peyote, lo schianto e la burrasca senza fine.

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Luigi di Willie Peyote. Dagli un ascolto e fammi sapere cosa ne pensi. È in italiano, ma spero che avere il testo ti aiuti ad apprezzarlo ancora di più. reddit

Willie Peyote: Ho lasciato i Testimoni di Geova, mi dispiaceva solo far star male mia mamma. La mia più grande paura era essere o sembrare stupido. Non ho nessun problema a ...E ancora: La mia più grande paura era essere o sembrare stupido. Non ho nessun problema a sembrare stronzo, anche perché mi riesce piuttosto bene. Ma sembrare stupido mi dà proprio fastidio. ilfattoquotidiano.it

Willie Peyote: A 15 anni scegliere di non essere più un Testimone di Geova mi ha insegnato a capire chi non volevo essere, anche se avevo paura di ferire mia madre. Oggi ho ...Con Anatomia di uno schianto prolungato, il suo nuovo album, il cantautore torinese inaugura una nuova fase della sua vita e della sua carriera ... vanityfair.it