Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico | La mia ex moglie non c'entra Ho bisogno di una pausa di riflessione

Armando Izzo ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha annunciato di aver bisogno di una pausa di riflessione, senza fare riferimenti diretti alla relazione con Raffaella Fico. La sua dichiarazione arriva dopo le notizie di una possibile rottura tra i due, mentre Izzo ha specificato che sua ex moglie non è coinvolta nella decisione di prendersi del tempo.

Armando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi". Ma nega un ritorno con l'ex moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico: “Amore addio, faccio schifo”, ma la verità è un’altra"Addio amore mio, faccio schifo", è il messaggio apparso tra le storie Instagram di Armando Izzo e rivolto alla compagna Raffaella Fico.

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: “Lui alla fine ha fatto pace con l’ex moglie con ritorno di fiamma”Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati e lo racconta nella ‘Rubrichissima’ della sua newsletter, Gabriele Parpiglia, giornalista che per...

Temi più discussi: È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Lui ha fatto pace con la ex moglie. Cosa sta succedendo; Palermo-Avellino, espulsione di Armando Izzo: piccolo giallo che riguarda la sfera privata; Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua; Izzo si scusa dopo l'espulsione contro il Palermo: Mi assumo la responsabilità della sconfitta.

Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessioneArmando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: Ho bisogno di fermarmi ... fanpage.it

Raffaella Fico e Armando Izzo, tutta la verità sulla rottura: voci di smentita E' stato solo un litigioLa relazione si interrompe all’improvviso dopo mesi difficili, il calciatore guarda al passato e la showgirl resta in silenzio. E' la rottura più chiacchierata del momento, ma voci smentiscono: E' st ... comingsoon.it

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua - facebook.com facebook