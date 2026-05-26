Un nuovo set di miniature di Warhammer Age of Sigmar, dedicato agli Skaven Deathmaster, è stato annunciato. La presentazione mostra dettagliate figure di leader degli Skaven, con armature e armi caratteristiche. La scatola include diverse unità e accessori, pensati per il gioco e il modellismo. La data di uscita e i prezzi non sono ancora stati comunicati. La produzione si concentra sulla qualità dei dettagli e sulla varietà delle pose.

Vi sarà forse capitato in qualche serata fra amici di lasciarvi andare a goliardici esercizi creativi, immaginandovi nelle situazioni più bizzarre e disparate e domandandovi come reagireste. Chissà se fra questi scenari improbabili ci sia mai stato quello di essere un ratto gigante, malvagio, infido e assetato di potere. Forse gli appassionati di Warhammer avranno già intuito dove io stia andando a parare. Se invece non avete mai sentito nominare questo gioco e state leggendo questo mio apparente delirio sentendovi spersi, non temete: chiarirò ogni vostra perplessità. Chi sono gli Skaven?. Nato negli anni ‘80 come wargame tridimensionale per opera dell’azienda britannica Games Workshop, Warhammer ha continuato ad espandere il suo universo narrativo nel corso degli anni, declinandosi anche in altre forme, fra romanzi e videogiochi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Warhammer Age of Sigmar Deathmaster Anteprima, Nei panni sporchi degli Skaven

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