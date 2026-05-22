Un nuovo gioco intitolato Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster è stato annunciato da Dotemu e Old Skull Games. Si tratta di un titolo d’azione e piattaforme in 2D che sarà disponibile nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. L’attenzione del gioco è rivolta agli Skaven, che sono al centro di un’avventura caratterizzata da combattimenti brutali. I dettagli sulla trama e sul gameplay sono ancora limitati.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster è il nuovo gioco d’azione e piattaforme in 2D annunciato da Dotemu e Old Skull Games, in arrivo nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Il progetto ha subito un elemento capace di distinguerlo da molte altre produzioni legate al marchio Warhammer: questa volta il protagonista non è un eroe valoroso, un condottiero corazzato o un campione destinato a difendere i Reami Mortali, ma un assassino Skaven. Questa scelta cambia completamente il tono dell’esperienza. Gli Skaven sono tra le creature più subdole, codarde e pericolose dell’universo Warhammer Age of Sigmar. Non affrontano il nemico con onore, non cercano la gloria in battaglia e non combattono per ideali nobili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, il nuovo action 2D mette gli Skaven al centro di un’avventura brutale

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