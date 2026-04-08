Giletti mugugna Rai lo bacchetta I panni sporchi si lavano… in video!

Massimo Giletti ha espresso insoddisfazione pubblicamente, suscitando una risposta formale da parte della Rai. La questione riguarda il rapporto tra il giornalista e l’emittente, che si trova in una fase di tensione visibile, anche se il contratto di Giletti scadrà a giugno. La situazione non sembra ancora aver portato a una rottura definitiva, ma i segnali di disaccordo sono evidenti.

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