Voucher scuola la Giunta Cirio cambia le regole Isee per rette e libri | Siete dei Robin Hood al contrario denuncia Ravinale Avs

Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha approvato una modifica alle regole sui voucher scuola, destinati alle famiglie in base all'Isee. La nuova assessora all'Istruzione ha proposto di cambiare i criteri di assegnazione, suscitando le critiche di un rappresentante di un'associazione di volontariato, che ha definito la misura come un modo di redistribuire risorse in modo ingiusto.

La nuova assessora regionale all'Istruzione, Daniela Cameroni, nella seduta di Giunta di ieri, 25 maggio, ha proposto la modifica delle regole per i voucher scuola, cioè i sostegni stanziati per le famiglie e distribuiti in base all'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). E'. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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