“Venghino signori, venghino”. L’immagine è quella dei giostrai che, per invogliare i bambini a salire sull’altalena, promettono la possibilità di vincere un premio o quantomeno un giro gratis. Le parole del presidente della Calabria Roberto Occhiuto ovviamente sono diverse, ma il tono è quello se si ascoltano i reel pubblicati in queste settimane su Instagram e su Facebook per annunciare il “ reddito di merito ”. Lo spot del Presidente. “Chi studia impegnandosi al massimo, in Calabria ha la Regione che lo premia. L’avevo promesso e l’ho fatto” dice il vicesegretario nazionale di Forza Italia. E ancora: “È approvato, approvato. È approvato il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mille euro al mese per i superbravi calabresi, a prescindere dal reddito. “Occhiuto è un Robin Hood al contrario”

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Arriva il Reddito di Merito in Calabria, il presidente Occhiuto: “Mille euro al mese per gli universitari”Al via il Reddito di Merito in Calabria, un contributo da 1000 euro al mese per gli studenti, con una media alta e in regola con il percorso di...

Occhiuto: "La Calabria istituisce il "reddito di merito": 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università"“Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Mille euro per i superbravi calabresi, a prescindere dal reddito: Il reddito di merito per gli universitari calabresi; Robinhood limita i contratti di previsione ad alto rischio tra le accuse di insider trading in Israele e le indagini sulle scommesse sull'Iran; Amato fa l'amico dei poveri pensionati,tagliare ai ricchi per dare ai poveri:è la sua mossa per avere il Quirinale? | Libero Quotidiano.it.

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