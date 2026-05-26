Voto punitivo contro i diktat e il Centrodestra si sgretola | Sodano vede la meta ma incombe l’ombra dell’anatra zoppa

In Parlamento, il centrodestra sembra destinato a perdere la maggioranza in aula “Sollano”, con i numeri che indicano una composizione diversa rispetto alle aspettative. La coalizione non raggiunge il sostegno sufficiente per controllare la maggioranza, anche se alcuni esponenti vedono un possibile risultato favorevole. La presenza di rappresentanti del centrodestra sarà comunque significativa, ma non abbastanza per garantire il controllo dell’aula. La situazione rimane incerta e soggetta a possibili sviluppi nelle prossime sessioni.

Comunque vada, aula “Sollano” sarà popolata da uomini di Centrodestra. Il Campo Largo non avrà - lo dicono in maniera chiara i numeri - la maggioranza. Se il candidato sindaco Michele Sodano dovesse imporsi al ballottaggio avrà 7 consiglieri. Non c'è più il premio di maggioranza. E il numero di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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