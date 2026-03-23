Ilreferendum è finito, ma la partita politica è appena cominciata e, ovviamente, ognuno gioca la sua. Per l’ex premier e leader di Italia Viva,Matteo Renzi il verdetto è chiaro: “Da oggiGiorgia Meloni è un’anatra zoppa”. Poi precisa, quasi a voler smussare, che si tratta di una definizione “tecnico-giuridica”. Il concetto però è che, secondo l’ex premier, la presidente del Consiglio avrebbeperso la forza del suo racconto politico e, prima o poi, anche i suoi alleati potrebbero iniziare a farsi qualche domanda. Renzi tira in ballo anche un precedente pesante:David Cameron, che dopo la Brexit aveva promesso di restare e poi ha fatto esattamente il contrario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, ‘Meloni anatra zoppa’ ma a Palazzo nessuno sembra voler traslocare

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