A due mesi dalle elezioni comunali, il quadro politico si sta delineando con alcune novità significative. Dopo aver cercato di unire le forze del Centrodestra, un esponente ha deciso di correre da solo, rompendo con gli accordi precedenti. Nel frattempo, si segnala che le indicazioni da Roma non riguardano la scelta del candidato sindaco o il nome da sostenere.

Il diktat da Roma è arrivato. Ma non su quale partito deve scegliere il candidato sindaco e nemmeno su quale nome portare avanti. L’imperativo è: il Centrodestra deve stare unito per vincere le elezioni. Una sconfitta, dopo il disastro del referendum non viene più accettata e il “repulisti” avviato da Giorgia Meloni potrebbe arrivare anche in Sicilia e ad Agrigento. Puntare troppo i piedi non conviene. Almeno non hai partiti della maggioranza di Governo, soprattutto in questo momento. Meglio trovare un punto d’incontro che faccia andare tutti insieme a vincere. E questa convergenza, pare, sia stata trovata attorno all’ex sindaco Calogero Firetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - A due mesi dal voto Firetto aggrega il Centrodestra, Sodano rompe e corre solo

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