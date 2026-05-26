VOTAntonio | Vade retro Vannacci

Il centrodestra ha deciso di ignorare il generale Roberto Vannacci, non prendendo in considerazione i sondaggi che indicano un suo aumento di consensi. Il partito Futuro Nazionale ha raggiunto una quota del 60%, ma non ha ricevuto attenzione da parte delle forze politiche di maggioranza. La strategia sembra orientata a escludere Vannacci dalla scena pubblica e politica.

Il centrodestra isola il generale Roberto Vannacci e snobba i suoi sondaggi in crescita (il partito Futuro nazionale ha raggiunto quota 60.000 iscritti in tre mesi, un numero enorme). Così, però, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia rischiano di regalargli voti e spianargli la strada per correre da solo. A meno che il loro obiettivo non sia imbarcare il poco affidabile Carlo Calenda. La più diffusa reazione sarebbe stata certamente quella dello sgomento e dell’indignazione a fronte di ciò che ai più sarebbe apparso come un inopinato e terrificante risorgere del militarismo tedesco, responsabile esclusivo, secondo la «vulgata» della storiografia ufficiale, delle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del XX secolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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