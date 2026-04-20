Gli esorcisti di tutto il mondo | Vade retro Trump!

Da agi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esorcisti di tutto il mondo hanno espresso una posizione chiara contro le azioni del presidente degli Stati Uniti, con un messaggio che richiama il detto

AGI - È quasi un “vade retro Trump”. L’associazione che riunisce i sacerdoti esorcisti di tutto il mondo ( Aie ) scende in campo contro la  guerra  e a fianco al  Papa. Non fa mai il nome del presidente degli Usa, eppure la sua figura traspare dietro le colonne di fumo delle bombe che stanno incendiando il  Medioriente. Dichiara preoccupata l’Aie: “Non è la Cristianità medievale ma il  mondo intero  ad essere lacerato e diviso, offrendo uno  scenario internazionale instabile, ferito dal  terrorismo  e da  guerre regionali  sempre più estese. Potremmo descrivere questo panorama – sottolinea l’associazione – divisivo, come segnato da una  dinamica del male  che attraversa la storia”.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Gli esorcisti di tutto il mondo: "Vade retro Trump!"

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