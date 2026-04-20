Gli esorcisti di tutto il mondo hanno espresso una posizione chiara contro le azioni del presidente degli Stati Uniti, con un messaggio che richiama il detto

AGI - È quasi un “vade retro Trump”. L’associazione che riunisce i sacerdoti esorcisti di tutto il mondo ( Aie ) scende in campo contro la guerra e a fianco al Papa. Non fa mai il nome del presidente degli Usa, eppure la sua figura traspare dietro le colonne di fumo delle bombe che stanno incendiando il Medioriente. Dichiara preoccupata l’Aie: “Non è la Cristianità medievale ma il mondo intero ad essere lacerato e diviso, offrendo uno scenario internazionale instabile, ferito dal terrorismo e da guerre regionali sempre più estese. Potremmo descrivere questo panorama – sottolinea l’associazione – divisivo, come segnato da una dinamica del male che attraversa la storia”.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli esorcisti di tutto il mondo: "Vade retro Trump!"

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