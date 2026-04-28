Al Grande Fratello Vip, lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia è arrivato dopo mesi di tensioni tra le due. Durante un confronto in diretta, la Marini ha rivolto all’altra alcune parole dure, dicendo “Vade retro Satana, mela avvizzita”. La discussione si è accesa nel corso della puntata, attirando l’attenzione dei partecipanti e dei telespettatori presenti in studio.

Era solo questione di tempo prima che esplodesse uno degli scontri più attesi al Grande Fratello Vip: quello tra Valeria Marini e Antonella Elia. La tensione è scoppiata durante una coreografia sulle note di Raffaella Carrà, guidata da Francesca Manzini. Un momento che doveva essere leggero si è trasformato in un acceso battibecco, poi degenerato anche a tavola. Lo scontro durante le prove: frecciatine e accuse. Tutto è iniziato durante le prove di gruppo, quando tra Valeria e Antonella sono volate le prime provocazioni. Il confronto si è subito acceso, con toni sempre più duri fino a diventare uno scontro diretto. Valeria Marini non ha risparmiato parole pesanti, accusando la collega di avere “il vuoto intorno” e dichiarando apertamente la sua antipatia nei suoi confronti.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Valeria Marini attacca Antonella Elia: “Vade retro Satana, mela avvizzita”

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