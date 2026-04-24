La presidente Von der Leyen Ue teme l’influenza della Turchia nei Balcani | sfiorata la crisi diplomatica

Durante un evento ad Amburgo dedicato a un giornale storico, la presidente della Commissione europea ha espresso preoccupazioni riguardo alla presenza della Turchia nei Balcani. Ha sottolineato come questa presenza possa avere ripercussioni sulle relazioni tra i paesi dell’area e l’Unione europea. La dichiarazione ha fatto seguito a recenti tensioni tra le parti, portando a discussioni sulla stabilità regionale e le influenze esterne.

Intervenendo questa settimana ad Amburgo in occasione dell’80° anniversario del quotidiano Die Zeit, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen aveva ribadito il proprio sostegno all’allargamento dell’UE con un’affermazione che ha fatto infuriare Ankara, candidata da anni all’ingresso: “Dobbiamo riuscire ad allargare il continente europeo in modo che non sia influenzato da Russia, Turchia o Cina”. Per evitare una crisi diplomatica, tra l’altro mentre il segretario della Nato Mark Rutte era in visita ad Ankara per preparare il vertice di luglio, la Commissione UE ha dovuto pubblicare una correzione a quanto dichiarato da Von...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La presidente Von der Leyen (Ue) teme “l’influenza” della Turchia nei Balcani: sfiorata la crisi diplomatica Notizie correlate Ue, von der Leyen mette in riga i commissari: la ‘ramanzina’ della presidente(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di stringere le briglie ai suoi 26 commissari, mettendoli 'sotto... Perché l’osservazione di von der Leyen sulla Turchia aiuta il presidente Erdo?anRoma, 24 aprile 2026 – Nel corso della serata di gala per l’80° anniversario della testata tedesca Die Zeit, ad Amburgo il 20 aprile, la presidente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Seconda riunione del gruppo speciale di consulenza alla Presidente von der Leyen sulla sicurezza online dei minori - Rappresentanza in Italia; Péter Magyar a colloquio con von der Leyen: lo sblocco dei fondi UE per l'Ungheria è priorità fondamentale; Von der Leyen (ri)cambia idea sul Green Deal: ora serve accelerare la transizione; Prestito Ue a Kiev, von der Leyen e Zelensky: grande giorno. La presidente Von der Leyen (Ue) teme l’influenza della Turchia nei Balcani: sfiorata la crisi diplomaticaIntervenendo questa settimana ad Amburgo la presidente della Commissione europea ha manifestato timori per l'influenza della Turchia nei Balcani ... ilfattoquotidiano.it Prestito Ue a Kiev, von der Leyen e Zelensky: grande giornoA margine dei lavori dei leader Ue a Cipro, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky h ... tg24.sky.it Pasta fredda von verdure facebook A margine dei lavori dei leader Ue a Cipro, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale per suggellare l'appro x.com