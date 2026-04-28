Nuova Renault Scenic E-Tech | design evoluto e oltre 600 km di autonomia

Una nuova versione della Renault Scenic E-Tech sta per essere presentata, con un design aggiornato e un'autonomia superiore a 600 km. La casa automobilistica sta testando questa versione migliorata, che include novità tecnologiche come la funzione di guida One Pedal e la possibilità di ricarica V2L, prevista entro la fine dell’anno. L’obiettivo è offrire un prodotto più performante e tecnologicamente avanzato rispetto ai modelli precedenti.

? Cosa sapere Renault testa il restyling della Scenic E-Tech con autonomia superiore a 600 km.. L'aggiornamento tecnologico introduce guida One Pedal e ricarica V2L entro fine anno.. Un prototipo mimetizzato della nuova Renault Scenic E-Tech è stato avvistato durante i test stradali, anticipando il restyling del SUV elettrico che la casa francese presenterà entro la fine di questo anno. La vettura, che ha già conquistato il titolo di Auto dell'anno nel 2024 grazie al grande successo di pubblico, si prepara a un aggiornamento di metà carriera per mantenere alta la competitività sul mercato nei prossimi due anni. Evoluzione estetica e nuove funzionalità tecnologiche a bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Renault Scenic E-Tech: design evoluto e oltre 600 km di autonomia The 2026 Renault Scenic E-Tech debuts in Australia! Notizie correlate Nuova Cupra Born, tecnologia e autonomia fino a 600 km per la compatta elettrica – FOTO‹ › 1 / 5 cupra born ‹ › 2 / 5 cupra born ‹ › 3 / 5 cupra born ‹ › 4 / 5 cupra born ‹ › 5 / 5 cupra born Milano, Corso Como. Renault Twingo torna: 263 km di autonomia elettricaLa Renault sta per riportare sul mercato la Twingo, un modello storico che fa il suo ritorno nel segmento delle utilitarie completamente elettriche. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Renault Scenic E-Tech Electric, ecco come cambia con il restyling: foto spia e anticipazioni.; Mitsubishi prepara un nuovo SUV su base Renault Scenic; Renault Scenic E-Tech 2027: in arrivo il restyling dell’elettrica; Cosa ne pensi della nuova Renault Mégane E-Tech? Ecco le foto che hanno sorpreso tutti. Renault Scenic E-Tech 2027: in arrivo il restyling dell’elettricaLa Renault Scenic E-Tech è stata nominato Auto dell’anno nel 2024, ricevendo anche un consenso importante dal pubblico. Sono ora ... msn.com Renault presenta Nuovo Scenic E-Tech Electric e altri modelli al IAA Mobility 2023La Renault Scenic, così come la Grand Scenic, accoglie nella gamma la nuova versione speciale Black Edition che arricchisce di raffinatezza, sportività ed eleganza la monovolume della Losanga. Nuovo ... motorionline.com Il Comune di Vinci avrà un nuovo veicolo elettrico ufficiale. Si tratta di una Renault Scenic E-Tech Electric donata dalla concessionaria Tinghi Motors, che rinnova la partnership con l'ente dopo la precedente donazione del 2019. L'auto, personalizzata con una - facebook.com facebook