Volontari Humanitas a caccia di paleoplastiche

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre pulmini pieni di volontari di Humanitas sono partiti da Scandicci verso la spiaggia di Marina di Vecchiano, alla foce del fiume Serchio. A bordo, giovani e cittadini con sacchi e attrezzature per la raccolta di plastica, pronti a pulire l’area. La squadra si è concentrata sulla rimozione di paleoplastiche e rifiuti abbandonati lungo la battigia. L’intervento si è concluso con il recupero di numerosi sacchi pieni di plastica.

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Tre pulmini carichi di entusiasmo, gioventù e un profondo senso civico sono partiti da Scandicci per raggiungere la spiaggia di Marina di Vecchiano, alla foce del fiume Serchio. È nata così, sotto il sole e con le maniche rimboccate, la prima campagna sul campo del progetto “PaleoPlastica: i Fossili del Futuro“, un’iniziativa che unisce concretamente la tutela ambientale alla sensibilizzazione storica. C’erano i volontari dai 14 ai 20 anni dell’ Humanitas di Scandicci, e gli esperti del Gamps (Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci). Oltre trenta partecipanti, tra ragazzi e adulti, hanno risposto presente all’appello lanciato dai promotori dell’iniziativa: Simone Casati, per il GAMPS e Delia Comeni, presidente della Pubblica Assistenza di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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