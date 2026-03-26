Gattina stuprata a Roma | caccia al responsabile L'appello dei volontari | Chi ha visto parli

A Roma, una gattina è stata vittima di violenza e ora è sotto cure veterinarie. I volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane stanno collaborando con le forze dell'ordine per trovare il responsabile. Hanno lanciato un appello chiedendo a chi abbia assistito a eventuali fatti di farsi avanti e fornire informazioni utili alle indagini.

I volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che si stanno occupando della gatta violentata nel parco di Tor Tre Teste: "Chi ha fatto questo è un soggetto pericoloso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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