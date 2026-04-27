Impegno di Anpas Humanitas Corso per volontari soccorritori | C’è sempre bisogno di persone

Stasera si è svolto l'incontro di presentazione del nuovo corso di formazione per volontari soccorritori organizzato da Anpas Humanitas a Grosseto. L'appuntamento si è tenuto nella sede di via Smeraldo alle 20.30 e ha coinvolto le persone interessate a diventare volontari di primo e secondo livello. Il corso mira a preparare nuovi soccorritori pronti a intervenire in situazioni di emergenza.

Grosseto, 27 aprile 2026 – Incontro di presentazione oggi alle 20.30 nella sede di Anpas Humanitas Grosseto, in via Smeraldo 4, del nuovo corso per la formazione di volontari soccorritori di primo e secondo livello. Il primo incontro sarà tenuto dal presidente Christian Sensi e dalla formatrice regionale Loredana Rizzi. Si tratta del settimo corso di formazione organizzato da Anpas Humanitas Grosseto a partire dal novembre 2023, al ritmo costante di due corsi all’anno. “La pubblica assistenza grossetana, nata appena 15 anni fa – dicono i suoi rappresentanti –, opera stabilmente nel settore dell’emergenzaurgenza, inserita all’interno dei servizi garantiti dalla centrale del 118, in quello nei trasporti sociali e della Protezione civile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impegno di Anpas Humanitas. Corso per volontari soccorritori: “C’è sempre bisogno di persone” Notizie correlate Leggi anche: A Novara il corso gratuito per diventare volontari soccorritori Anpas, undici nuovi soccorritori con l’attestato di secondo livelloUndici nuovi soccorritrici e soccorritori entrano a far parte della famiglia di Anpas Humanitas Grosseto. Contenuti di approfondimento Si parla di: Impegno di Anpas Humanitas. Corso per volontari soccorritori: C’è sempre bisogno di persone. Impegno di Anpas Humanitas. Corso per volontari soccorritori: C’è sempre bisogno di personeOggi alle 20.30 incontro aperto a tutti gl interessati tenuto dal presidente Christian Sensi: Andando verso l’estate aumentano i servizi da coprire e dobbiamo dare continuità ... lanazione.it Anpas Humanitas, al via il corso per diventare soccorritore: ecco come partecipareQuesto consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio di emergenza/urgenza sull’ambulanza, ... grossetonotizie.com