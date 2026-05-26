Volley Resta a Mantova l’allenatore umbro Radici Ecco tutte le trattative

L’allenatore umbro Radici rimane a Mantova. Il mercato della pallavolo nelle categorie principali sta rallentando le trattative. Nessun cambio di squadra per l’allenatore, che continuerà con il club attuale. Le trattative tra le squadre sono in fase di stallo o di conclusione, senza nuovi accordi annunciati. La situazione si concentra sulle decisioni già prese e su possibili rinnovi o conferme di staff e giocatori.

PERUGIA – Il mercato della pallavolo sta rallentando i suoi movimenti nelle categorie maggiori, con superlega maschile e serie A2 femminile che hanno quasi completato le operazioni, adesso l’attenzione comincia a spostarsi e ad interessare le categorie minori che sono in pieno fermento per allestire gli organici. Gli esponenti migliori della disciplina cercano spazi fuori dai confini regionali per trovare una adeguata sistemazione. Resta a Mantova in serie A3 maschile l’allenatore umbro Andrea Radici che è stato confermato per la prossima stagione. Il tecnico tifernate, nel frattempo, è stato ceduto in prestito alla squadra del Città di Castello che sta disputando la finale dei play-off promozione in serie C maschile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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