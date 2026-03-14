Le squadre di Serie A stanno portando avanti le trattative per rinforzare il reparto di centrocampo, con diversi nomi in movimento. Tra questi ci sono i giocatori di Roma e Genoa, il centrocampista versatile dell’Atalanta e i talenti del Como, tutti nel mirino delle big del campionato che cercano di rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

Ad agosto erano sulla bocca di tutti. Protagonisti in campo e sul mercato. A mesi di distanza la musica non è cambiata. Anzi, Manu Kone, Morten Frendrup ed Ederson si sono confermati trascinatori rispettivamente di Roma, Genoa e Atalanta. In realtà il brasiliano ha avuto dei problemi fisici in avvio, ma strada facendo ha confermato la sua centralità in mezzo al campo nella squadra di Palladino. Una corsa a parte stanno facendo Da Cunha (decisivo anche a Cagliari) e Perrone, gioielli del Como che gioca da grande: loro non sono in vendita, ma non si sa mai. E veniamo al punto tecnico. Ormai i centrocampisti di movimento devono unire la capacità di entrare nella fase offensiva oltre che garantire la copertura, ovvero il sale del loro ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kone, Frendrup, Ederson e compagni: tra le big è già caccia al medianone. Tutte le trattative

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