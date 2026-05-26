Volley all' accademia di Manù Benelli il compito di rilanciare il settore giovanile dell' Olimpia Teodora
Manù Benelli ha annunciato il suo ritorno nel settore giovanile di Ravenna attraverso la sua Volley Academy. La decisione segue un periodo di annunci e trattative, ora confermate ufficialmente. La sua attività si concentrerà sulla formazione dei giovani atleti, con l’obiettivo di rilanciare il settore giovanile dell’Olimpia Teodora. La Volley Academy di Benelli sarà coinvolta nel progetto di sviluppo e crescita dei giovani talenti del volley locale.
"Dopo tante parole adesso è ufficiale: Manù Benelli torna ad alzare per Ravenna e lo fa con la sua Volley Academy". A dare l'annuncio è Stefania Morri, presidente della Volley Academy Manù Benelli. Dopo quasi un quarto di secolo, dunque, la leggendaria palleggiatrice dei tempi d'oro dell’Olimpia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
GLOBO VAP PC vs VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI RA | Under 16F ER - Gir. I Final Four C.R. EMILIA ROMAGN
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