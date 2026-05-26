Volley all' accademia di Manù Benelli il compito di rilanciare il settore giovanile dell' Olimpia Teodora

Notizia in breve

Manù Benelli ha annunciato il suo ritorno nel settore giovanile di Ravenna attraverso la sua Volley Academy. La decisione segue un periodo di annunci e trattative, ora confermate ufficialmente. La sua attività si concentrerà sulla formazione dei giovani atleti, con l’obiettivo di rilanciare il settore giovanile dell’Olimpia Teodora. La Volley Academy di Benelli sarà coinvolta nel progetto di sviluppo e crescita dei giovani talenti del volley locale.