Il volley femminile torna in Serie A Olimpia Teodora festeggia la promozione | ora tempo di decisioni importanti

Dopo quattro stagioni di difficoltà e sfide, l’Olimpia Teodora torna a disputare un campionato di Serie A nel volley femminile. La promozione è stata ufficializzata e la squadra festeggia questo risultato importante. Ora si attendono le prossime mosse per definire la partecipazione e le strutture necessarie per affrontare il massimo campionato nazionale. La notizia rappresenta un passo significativo per il volley ravennate.

È una serata storica per l’Olimpia Teodora che dopo 4 stagioni e tanti travagli riporta il volley ravennate al femminile in Serie A. Dopo averla sfiorata la settimana scorsa, Franzoso e compagne avevano ancora nelle loro mani la possibilità di chiudere definitivamente i discorsi e questa volta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina... Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozioneSenza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il volley femminile torna in Serie A, Olimpia Teodora festeggia la promozione: ora tempo di decisioni importanti; Volley: Olimpia Teodora, notte storica: Ravenna torna in Serie A3; Volley, l'Olimpia Teodora vince a Bologna e conquista la promozione in A3 con due giornate di anticipo; Volley Femminile Serie C - Projet System sulle ali dell'entusiasmo domani ospite dell'Olimpia Teodora ultima in classifica. L’Olimpia Teodora fa festa a Bologna: è promozione in A3Grande gioia anche per i tanti tifosi giallorossi presenti, oltre la metà dei 300 totali, nella piccola palestra di Castelmaggiore: successo che, complice la inattesa sconfitta di Ripalta, vale anche ... ravenna24ore.it L’Olimpia Teodora vince a Bologna e conquista la promozione in A3 con due giornate di anticipoL'Olimpia Teodora torna alla vittoria (3-0 in casa del Volley Team Bologna, con parziali 17-25, 22-25 e 25-27) e conquista con due giornate di anticipo la ... ravennaedintorni.it Con due giornate d'anticipo, le giallorosse hanno conquistato la certezza della promozione nel nuovo campionato che partirà nella prossima stagione, con un percorso che le ha viste in testa dalla prima giornata. Olimpia Teodora Volley - facebook.com facebook