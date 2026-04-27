Il volley femminile torna in Serie A Olimpia Teodora festeggia la promozione | ora tempo di decisioni importanti

Da ravennatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro stagioni di difficoltà e sfide, l’Olimpia Teodora torna a disputare un campionato di Serie A nel volley femminile. La promozione è stata ufficializzata e la squadra festeggia questo risultato importante. Ora si attendono le prossime mosse per definire la partecipazione e le strutture necessarie per affrontare il massimo campionato nazionale. La notizia rappresenta un passo significativo per il volley ravennate.

È una serata storica per l’Olimpia Teodora che dopo 4 stagioni e tanti travagli riporta il volley ravennate al femminile in Serie A. Dopo averla sfiorata la settimana scorsa, Franzoso e compagne avevano ancora nelle loro mani la possibilità di chiudere definitivamente i discorsi e questa volta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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