Volley l' Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozione

L’Olimpia Teodora ha battuto Riccione con un punteggio di 3-0 nel 21esimo turno del campionato. La squadra si avvicina alla promozione nella nuova serie A3, mentre Ravenna continua a mantenere una posizione favorevole in classifica. La partita si è svolta sul campo di Riccione, con la formazione ospite che ha ottenuto una vittoria consecutiva.

L’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina alla promozione nella nuova serie A3. Ora l'impegno delle atlete va alla Final Four di Coppa Italia, alla quale Olimpia Teodora arriva come unica tra le quattro partecipanti ancora prima del proprio girone. Importante sarà recuperare fisicamente e preparare al meglio la semifinale di venerdì sera (prevista al Pala De André, alle ore 19) contro Volley 2001 Garlasco. A tifare per le leonesse ci sarà anche una delegazione del Ravenna Fc. Coach Rizzi parte con la formazione base con Marchesano regolarmente in campo e il chiaro intento di mettere subito la partita sui giusti binari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozione Articoli correlati Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stende Forlì nel derbyOLIMPIA TEODORA 3LIFE 365 FORLI’ 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22) OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 3, Fabbri 11, Casini 16,... Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storiaOLIMPIA TEODORA 3 ANGELINI CESENA 0 (25-20, 25-16, 25-21) OLIMPIA: Poggi 4, Marchesano 8, Monaco 8, Boninsegna 10, Fabbri 12, Casini 14, Franzoso...