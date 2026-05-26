Voli in ritardo? Il risarcimento è automatico oltre le 3 ore anche senza prova del danno
La Corte di Cassazione ha deciso che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento automatico se un volo è in ritardo di oltre tre ore, senza bisogno di dimostrare un danno. La decisione riguarda tutti i voli nazionali e internazionali e si applica anche in assenza di prova che il ritardo abbia causato un danno economico o personale. La normativa si applica indipendentemente dalla causa del ritardo e si basa sul tempo di attesa.
Il tempo è denaro. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio che segna una svolta storica per i diritti dei passeggeri aerei in Italia: chi subisce un ritardo superiore alle tre ore ha diritto automaticamente alla compensazione economica prevista dal Regolamento europeo (2612004 ), anche se non è in grado di dimostrare un danno economico specifico. Fino a oggi molte compagnie contestavano le richieste di risarcimento in caso di ritardo, sostenendo che il passeggero non avesse subito un danno economico concreto. La Cassazione chiarisce invece che il tempo perso è già di per sé un disagio da risarcire e, novità rilevante, il diritto all’indennizzo vale anche nei confronti di vettori extra-UE. 🔗 Leggi su Panorama.it
Delayed Flight in the US 2026 Rules: Automatic Refunds After 3 Hours + Hidden Perks You Can Claim
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