Voli in ritardo? Il risarcimento è automatico oltre le 3 ore anche senza prova del danno

Notizia in breve

La Corte di Cassazione ha deciso che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento automatico se un volo è in ritardo di oltre tre ore, senza bisogno di dimostrare un danno. La decisione riguarda tutti i voli nazionali e internazionali e si applica anche in assenza di prova che il ritardo abbia causato un danno economico o personale. La normativa si applica indipendentemente dalla causa del ritardo e si basa sul tempo di attesa.