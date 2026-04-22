Cancellazione voli i nuovi diritti del passeggero | riprotezione o rimborso del biglietto aereo eliminato risarcimento del danno

Recentemente sono state aggiornate le regole per i passeggeri coinvolti in cancellazioni di voli. Se la compagnia aerea non informa almeno 14 giorni prima dell’annullamento, i passeggeri hanno diritto a scegliere tra una riprotezione o un rimborso del biglietto. È stata eliminata la possibilità di ricevere un risarcimento per il danno subito. Queste modifiche riguardano le modalità di tutela previste per chi viaggia in ambito europeo.

Quando la compagnia non ci comunica l'annullamento del volo almeno 14 giorni prima, le norme europee prevedono una compensazione. Per quanto riguarda le cifre, fino a 250 euro per i voli aerei non superiori a 1.500 Km, 400 euro per le tratte tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per le tratte intercontine.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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