Demansionamento | Cassazione no risarcimento senza prova del danno

La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore non può ottenere il risarcimento per demansionamento senza dimostrare il danno subito. Per chiedere un risarcimento, è necessario presentare prove concrete del danno effettivamente subito, mentre il blocco della carriera deve essere dimostrato con elementi chiari davanti a un giudice. La sentenza chiarisce che la mancanza di prova del danno impedisce il riconoscimento di un risarcimento.

? Punti chiave Cosa deve dimostrare concretamente un lavoratore per ottenere il risarcimento?. Come si prova il blocco della carriera davanti a un giudice?. Perché la sola violazione delle mansioni non garantisce il bonifico?. Quali elementi servono per documentare il danno professionale subito?.? In Breve Sentenza 2314420 stabilisce l'obbligo di provare il pregiudizio professionale specifico.. Il caso riguarda un esperto legale passato alla gestione dati in società controllante.. La prova richiede durata del demansionamento e impatto sulle abitudini quotidiane.. Il giudice valuta la frustrazione dell'aspettativa di progressione professionale del lavoratore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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