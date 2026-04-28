Comunali Chieti Cristiano Sicari | Voglio essere un normalizzatore la città ritrovi identità e centralità
Cristiano Sicari ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Chieti, sottolineando il desiderio di riportare la città alla sua identità e centralità. Con un tono equilibrato e un atteggiamento istituzionale, il candidato ha dichiarato di voler agire come un normalizzatore e di non puntare a usare le polemiche come strumenti di consenso. La sua candidatura si inserisce in un quadro di confronto politico che si apre per la guida del Comune.
Toni misurati, approccio istituzionale, nessuna ricerca della polemica come strumento di consenso. Cristiano Sicari si presenta così nella corsa per Palazzo d’Achille. Nel corso dell’intervista a Chieti Today il candidato sostenuto da una parte del centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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