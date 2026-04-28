Comunali Chieti Cristiano Sicari | Voglio essere un normalizzatore la città ritrovi identità e centralità

Cristiano Sicari ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Chieti, sottolineando il desiderio di riportare la città alla sua identità e centralità. Con un tono equilibrato e un atteggiamento istituzionale, il candidato ha dichiarato di voler agire come un normalizzatore e di non puntare a usare le polemiche come strumenti di consenso. La sua candidatura si inserisce in un quadro di confronto politico che si apre per la guida del Comune.