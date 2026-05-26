Voglio una casa Cittadino si barrica in sala giunta intervengono le forze dell' ordine

«Voglio una casa». «Voglio una casa». Ha ripetuto all'infinito questa breve frase oggi 26 maggio alle 11 un cittadino marocchino di mezza età che, dopo essere entrato in municipio, prima ha atteso il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, poi ha “occupato” la sala giunta riferendo che lui non si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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