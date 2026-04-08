Anagni-Sgurgola liquami e letame nel fiume Sacco Intervengono le forze dell' ordine

Nella mattina di ieri, intorno alle 9:00, si è verificato un allarme ambientale nel tratto del fiume Sacco tra i comuni di Anagni e Sgurgola, al confine tra le province di Roma e Frosinone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per verificare la presenza di liquami e letame che sono stati segnalati nel corso delle ultime ore. La zona è stata immediatamente messa sotto osservazione per accertamenti.

Nella mattinata di ieri, martedì 7 aprile 2026 (intorno alle ore 9:00), è scattato un allarme ambientale nel tratto del fiume Sacco compreso tra i comuni di Anagni e Sgurgola, al confine tra le province di Roma e Frosinone.Secondo i primi rilievi effettuati, ignoti hanno approfittato del buio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Via Garibaldi, prende a calci le auto che transitano e butta in terra gli scooter parcheggiati: intervengono le forze dell'ordineMomenti di tensione quelli che si sono vissuti in via Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo. Nuovo piano sicurezza nel Casertano, più sinergia tra le forze dell’ordineTempo di lettura: 2 minuti Con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza, anche percepita, dei cittadini, assicurando interventi più rapidi,... Argomenti più discussi: Anagni/Sgurgola – Liquami scaricati abusivamente nel fiume Sacco; Scempio ambientale nel Sacco: il fiume invaso dai liquami. L'ipotesi dello scarico di un autospurgo nella notte; Trevi nel Lazio – Moto contro parete rocciosa, due feriti; Fiumicino – Scoperti 600 lavoratori irregolari nel settore della logistica. Scempio ambientale nel Sacco: una marea di liquami nel fiumeUn lungo tratto del fiume Sacco, nel tratto che attraversa il Comune di Anagni, è stato invaso nella prima mattina di ieri da liquami di colore verde scuro e dall’odore ... ilmessaggero.it i Carabinieri della Stazione di Sgurgola ricostruiscono un grave caso di circonvenzione: sottratti denaro, immobili e risparmi per decine di migliaia di euro - facebook.com facebook