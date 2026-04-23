Dà in escandescenze fuori dall' ospedale compiendo vandalismi intervengono le forze dell' ordine

Nella notte, una persona ha avuto un comportamento violento fuori dall’ospedale Manzoni di Lecco, danneggiando alcune proprietà e creando scompiglio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma. I dettagli sui motivi dell’episodio e eventuali conseguenze sono ancora da definire. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Sono ancora da chiarire i contorni dell'episodio violento avvenuto questa notte all'esterno dell’ospedale Manzoni di Lecco. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire in via Dell'Eremo a seguito della segnalazione della presenza di un uomo che ha iniziato a dare in escandescenze e a compiere.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Anagni-Sgurgola, liquami e letame nel fiume Sacco. Intervengono le forze dell'ordineNella mattinata di ieri, martedì 7 aprile 2026 (intorno alle ore 9:00), è scattato un allarme ambientale nel tratto del fiume Sacco compreso tra i... Via Garibaldi, prende a calci le auto che transitano e butta in terra gli scooter parcheggiati: intervengono le forze dell'ordineMomenti di tensione quelli che si sono vissuti in via Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dà in escandescenze nel parcheggio dell'ospedale: poliziotti evitano il peggio, arrestato; Colpo in via Rosaspina. Ladro ripulisce un camper poi semina il caos in caserma; Gambiano picchia gli agenti a Pesaro e negozianti a Cattolica ma ha un permesso di protezione speciale. Il caso finisce in Tv. Dà in escandescenze fuori dal supermercato accanto al suo Pitbull, poi minaccia gli agenti e manda in frantumi il finestrino della volante: 58enne arrestatoVERONA - Dà in escandescenze minacciando gli agenti e poi colpendo con calci e pugni il finestrino della volante. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, a Verona, dove il ... ilgazzettino.it Per resistenza a pubblico ufficiale, uno straniero che dava in escandescenze (minacciando le persone presenti) è stato arrestato nei pressi del parcheggio esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'episodio sì è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 a - facebook.com facebook