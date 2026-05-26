A Voghera, la sindaca uscente sostenuta da una coalizione di centrodestra ha ottenuto il 58% dei voti e si è riconfermata al primo turno. La coalizione comprende Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Affronti Unione di centro, Noi cittadini e Giovani Voghera. A Miradolo, il candidato di maggioranza ha vinto con il sostegno di un raggruppamento di liste civiche e partiti.

VOGHERA (Pavia) Paola Garlaschelli vola verso il bis. La sindaca uscente di Voghera sostenuta da una coalizione di centrodestra composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Affronti Unione di centro, Noi cittadini e Giovani Voghera con il 58% dei consensi conquista la vittoria al primo turno. "Abbiamo progetti aperti e altri che si apriranno – ha commentato la commercialista di 59 anni –. Una volta composta la Giunta e insediato il Consiglio essendo già rodati, non perderemo tempo". La vittoria di Garlaschelli era attesa. "Una grande riconferma – ha aggiunto Simona Virgilio la più votata di Forza Italia –, una coalizione forte che ha portato a un grande risultato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera riconferma Garlaschelli. A Miradolo avanti con Callegari

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