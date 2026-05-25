Elezioni a Messina 2026 exit poll sindaco | Basile avanti e vicino alla riconferma al primo turno

Primi dati dagli exit poll diffusi dalla Rai sulle elezioni amministrative a Messina e Federico Basile appare in netto vantaggio nella corsa a sindaco.Secondo le rilevazioni realizzate da Opinio Italia per la Rai, su una copertura pari all’80% del campione, il sindaco uscente sostenuto da Sud. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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