Voghera | bloccato un furgone stipato con 320 chili di hashish

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Voghera, nella provincia di Pavia, i carabinieri hanno sequestrato un furgone carico di droga. Il veicolo era pieno di nove sacchi e conteneva complessivamente 320 chili di hashish. L’operazione, condotta dalla Compagnia locale, ha portato al fermo del mezzo e all’arresto di eventuali responsabili coinvolti nel trasporto. Il sequestro rappresenta uno dei più grandi effettuati nella zona negli ultimi mesi. La droga era destinata con ogni probabilità al mercato locale o a quello di altre regioni.

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Voghera (Pavia) – Nove sacchi stipati nel furgone, per un totale di 320 chili di hashish. È il maxi sequestro di droga effettuato dai carabinieri della Compagnia di Voghera. Con l'arresto dell'uomo, 35enne, che era alla guida del mezzo. Una "operazione fulminea" resa nota oggi, venerdì 22 maggio, dal Comando provinciale di Pavia dell'Arma, frutto di uno dei consueti servizi di controllo del territorio. Una pattuglia del Nucleo operativo Radiomobile di Voghera, nelle vicinanze del casello autostradale dell'A21 ha notato un furgone sospetto, intimando l'alt per procedere a una normale verifica stradale. Non c'è stato un tentativo di fuga e il conducente ha accostato per il controllo, ma "si è subito innervosito - spiegano i militari - mostrando un atteggiamento guardingo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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