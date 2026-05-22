Voghera | bloccato un furgone stipato con 320 chili di hashish

A Voghera, nella provincia di Pavia, i carabinieri hanno sequestrato un furgone carico di droga. Il veicolo era pieno di nove sacchi e conteneva complessivamente 320 chili di hashish. L’operazione, condotta dalla Compagnia locale, ha portato al fermo del mezzo e all’arresto di eventuali responsabili coinvolti nel trasporto. Il sequestro rappresenta uno dei più grandi effettuati nella zona negli ultimi mesi. La droga era destinata con ogni probabilità al mercato locale o a quello di altre regioni.

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