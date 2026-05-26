Vladimiro Crisafulli, nuovo sindaco di Enna, ha commentato che avrebbe ottenuto meno voti alle elezioni e ha espresso rimpianto per il passato del Partito Comunista Italiano. La sua dichiarazione è arrivata dopo le recenti consultazioni elettorali, senza riferimenti diretti a specifici avversari politici. Crisafulli ha comunque evitato di entrare nel dettaglio delle sue critiche, limitandosi a sottolineare il suo legame con le radici del suo orientamento politico.

Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna in Sicilia. Il politico, soprannominato “Il Barone Rosso”, ha lanciato una frecciata al Pd di Elly Schlein: “Il partito ha fatto bene a non darci il simbolo, così abbiamo preso tutti questi voti”. Crisafulli ha vinto ampiamente le elezioni: le prime proiezioni lo davano già col doppio delle preferenze rispetto allo sfidante. Chi è Vladimiro Crisafulli, nuovo sindaco di Enna La vittoria di Crisafulli alle elezioni comunali 2026 a Enna La frecciata di Vladimiro Crisafulli al Pd di Elly Schlein Chi è Vladimiro Crisafulli, nuovo sindaco di Enna Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, noto anche col soprannome de “Il Barone Rosso”, ha vinto le elezioni comunali a Enna alla soglia dei 76 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vladimiro Crisafulli nuovo sindaco di Enna, frecciata a Pd e Schlein: "Avrei preso meno voti, rimpiango Pci"

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