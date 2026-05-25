A Enna, Vladimiro Crisafulli ha vinto le elezioni con più voti rispetto ai concorrenti, nonostante non abbia ricevuto il simbolo del Partito Democratico. La vittoria si è verificata in un contesto in cui il segretario regionale del partito è stato messo sotto accusa. Crisafulli ha ottenuto il risultato senza il supporto ufficiale del partito, attirando l’attenzione sulla sua affermazione elettorale.

Vladimiro Crisafulli, per tutti Mirello (ma anche “il barone rosso”), ha trionfato a Enna. Senza il simbolo del Partito democratico. Non che lo abbia scelto lui, il candidato sindaco, già assessore in Sicilia, deputato coi Ds e senatore col Pd. Al contrario: il simbolo lo voleva. Ma tanto il segretario regionale, Anthony Barbagallo, quanto la direzione romana (leggi, Elly Schlein ), non glielo hanno concesso. La ragione? Non era – e forse non lo è ancora – in sintonia con il rinnovamento. E allora Crisafulli ha fatto l’unica cosa che poteva fare: si è presentato alle Comunali del 24-25 maggio sostenuto da liste civiche. Il problema (per il Pd) è che ha vinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Pd non mi ha dato il simbolo? Meglio, ho preso più voti”: a Enna trionfa Crisafulli. Sotto accusa il segretario dem in Sicilia

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