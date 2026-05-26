Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna vince senza il simbolo del Pd

Vladimiro Crisafulli è stato eletto nuovo sindaco di Enna con 9 punti di vantaggio. È sostenuto dal centrosinistra, ma non ha partecipato con il simbolo del Partito Democratico. La sua vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede. Nessuna candidatura o risultato ufficiale è stato comunicato oltre a questa. La campagna elettorale si è conclusa con questa affermazione, senza ulteriori dettagli sui voti complessivi o sulle percentuali.

(Adnkronos) – E' Vladimiro Crisafulli detto Mirello il nuovo sindaco di Enna. Sostenuto dal centrosinistra, ma orfano del simbolo del Pd, ha ottenuto 9.975 voti, il 64,11% delle preferenze. Si è fermato al 32,23% il candidato del centrodestra Ezio De Rose. "Il simbolo del Pd a Crisafulli? Siamo un partito, è acqua passata. Adesso bisogna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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