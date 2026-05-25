Vladimiro Crisafulli, noto come il Barone rosso, ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali di Enna con oltre il 60% dei voti. Ha dichiarato che senza simbolo di partito ha avuto un risultato migliore rispetto alle precedenti campagne. La vittoria è stata significativa e ha portato a una netta sconfitta per il partito di riferimento, evidenziando una preferenza per la sua candidatura tra gli elettori.

Trionfa Vladimiro Crisafulli a Enna. Conosciuto come il Barone rosso, l’ex dirigente comunista è stato eletto sindaco con oltre il 60% dei voti. Il risultato gli ha consentito di superare nettamente Ezio De Rose, candidato sostenuto dal centrodestra, che si è fermato a una distanza significativa. Più indietro Filippo Fiammetta, appoggiato dalla lista Enna Futura-Coordinamento civico per Enna e da Controcorrente, il movimento dell’ex Iena e deputato regionale Ismaele La Vardera, quotato intorno al 3-4%. La vittoria di Crisafulli è arrivata al termine di una campagna elettorale segnata anche dalle tensioni interne al Pd. La segreteria nazionale aveva infatti deciso di non concedergli il simbolo dem, scelta che non ha impedito all’ex senatore e storico dirigente della sinistra ennese di ottenere un consenso ampio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “Barone rosso” Crisafulli vince e umilia il Pd: “Senza simbolo ho vinto meglio”

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