Vivere bene e a lungo dipende anche dalla qualità delle tue relazioni

Da gqitalia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ricerca sostiene che vivere bene e a lungo dipende dalla qualità delle relazioni e dal contesto quotidiano. Si evidenzia come la longevità non sia solo legata alla salute, ma anche a spazi e connessioni sociali stabili. La continuità nelle abitudini e nelle relazioni sembra giocare un ruolo cruciale nel determinare la durata della vita.

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La longevità esce definitivamente dalla mera cornice sanitaria per tradursi in una questione di contesto: spazi, relazioni, continuità quotidiana. E una ricerca YouGov commissionata da Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026 prova a mappare proprio questo spostamento: dai comportamenti individuali agli ecosistemi in cui diventano possibili. La longevità come pratica quotidiana. Il primo livello è quello delle abitudini. Il 77% degli italiani considera fondamentale mantenere uno stile di vita sano e attivo per migliorare la qualità della vita nel tempo, percentuale che sale all’80% tra le donne. Il 63% associa direttamente attività fisica e alimentazione sana alla longevità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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