Vitulano il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita

A Vitulano si preparano i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, evento che si svolge ogni anno con grande partecipazione. La comunità si riunisce per celebrare il santo, considerato un punto di riferimento spirituale. Il programma prevede varie iniziative religiose e sociali, che coinvolgono residenti e visitatori. Le celebrazioni si svolgono nel rispetto delle tradizioni locali e si protraggono per diversi giorni.

Tempo di lettura: 4 minuti Vitulano rinnova con profonda devozione e sentita partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, fulcro spirituale e identitario della comunità. Un appuntamento che intreccia fede, tradizione e cultura popolare, capace di unire generazioni nel segno di una storia condivisa e di una devozione che si tramanda nel tempo. Le celebrazioni prenderanno avvio con il tradizionale Settenario di preghiera, da lunedì 18 a sabato 23 maggio, presso la Chiesa della SS. Trinità: ogni giorno alle ore 18.00 la recita del Santo Rosario, seguita alle 18.30 dalla Santa Messa e invocazione a San Menna, momento di preparazione spirituale tra i più sentiti dalla comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano, il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita Notizie correlate Quasi tutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, pronti anche quattro altari dedicati al SantoTutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con la comunità a lavoro per la realizzazione di ben quattro altari in onore del... 2 aprile, San Francesco di Paola: eremita calabrese, fondatore dei Minimi e patrono dei marittimiIl 2 aprile la Chiesa ricorda San Francesco di Paola (1416–1507), eremita calabrese e fondatore dell’Ordine dei Minimi.