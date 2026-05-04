Vitulano celebra San Menna Eremita | il programma dei festeggiamenti tra fede e tradizione

A Vitulano si svolgono i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, con un programma che comprende il settenario e una festa finale. Durante le celebrazioni sono previsti momenti di preghiera, spettacoli, musica e fuochi d'artificio. La comunità si riunisce per celebrare il santo con eventi che coinvolgono la fede e le tradizioni locali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle usanze religiose e culturali del paese.

Vitulano rinnova con profonda devozione e sentita partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, fulcro spirituale e identitario della comunità. Un appuntamento che intreccia fede, tradizione e cultura popolare, capace di unire generazioni nel segno di una storia condivisa e di una devozione che si tramanda nel tempo. Le celebrazioni prenderanno avvio con il tradizionale Settenario di preghiera, da lunedì 18 a sabato 23 maggio, presso la Chiesa della SS. Trinità: ogni giorno alle ore 18.00 la recita del Santo Rosario, seguita alle 18.30 dalla Santa Messa e invocazione a San Menna, momento di preparazione spirituale tra i più sentiti dalla comunità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Vitulano celebra San Menna Eremita: il programma dei festeggiamenti tra fede e tradizione Notizie correlate Vitulano, il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna EremitaTempo di lettura: 4 minutiVitulano rinnova con profonda devozione e sentita partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita,... Leggi anche: Agrigento celebra San Giuseppe tra fede e tradizione: ecco il programma Altri aggiornamenti Vitulano, ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna EremitaVitulano rinnova con profonda devozione e sentita partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, fulcro spirituale e identitario della comunità. Un appuntamento che intreccia f ... ntr24.tv Vitulano, don Vincenzo Cioffi nuovo amministratore parrocchiale di ‘San Menna Eremita’Mons. Felice Accrocca, in qualità di Amministratore Diocesano dell’Arcidiocesi di Benevento, nella giornata di oggi ha nominato don Vincenzo Cioffi amministratore parrocchiale di San Menna Eremita a ... ntr24.tv