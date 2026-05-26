Visite mediche per Trump | Tutti i risultati sono perfetti

Durante la visita medica semestrale, il politico ha dichiarato che tutti i risultati sono perfetti. Ha ringraziato i medici e il personale sanitario per la cura ricevuta. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio sui social media. Non sono stati forniti dettagli specifici sui test o sui parametri analizzati. La comunicazione riguarda esclusivamente l’esito positivo della visita medica.

"Ho appena concluso la mia visita medica semestrale. Tutti i risultati sono perfetti. Grazie ai fantastici medici e al personale!". Così Donald Trump ha comunicato ai suoi follower su Truth la conclusione dei periodici accertamenti a cui si sottopone ogni presidente degli Stati Uniti.Le visiteIl. 🔗 Leggi su Today.it

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White House Releases Trumps MRI Results | Doctor Says Perfectly Normal

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