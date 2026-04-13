Giochi visite mediche e solidarietà Tutti i colori del nuovo Lions Day

I Lions Club di Reggio Emilia hanno celebrato il Lions Day in piazza Martiri del 7 Luglio, coinvolgendo oltre 300 soci provenienti da 11 club e un club Leo del distretto 108 Tb. La giornata ha proposto attività dedicate ai giochi, visite mediche gratuite e iniziative di solidarietà, con il patrocinio della Provincia e del Comune. La manifestazione ha portato la comunità locale a partecipare a un evento che ha unito diversi colori e diverse attività.

Più di 300 soci, 11 club e un club Leo del Distretto 108 Tb, questa è la realtà reggiana dei Lions Club, che ieri hanno festeggiato, come in tutta Italia, il Lions Day, col patrocinio della Provincia e del Comune, in piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio. Un giorno per far conoscere le numerosissime attività di servizio, benefiche, culturali in collegamento con istituzioni, enti, associazioni, rispondendo ai loro bisogni. Dal mattino presto, appena aperto, lo stand per gli screening gratuiti per la vista e il diabete, è stato pacificamente ‘invaso’ da una lunga fila davanti all’ingresso, che ha caratterizzato tutta la giornata compresi tanti giovani, in totale a fine giornata quasi 300 esami.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giochi, visite mediche e solidarietà. Tutti i colori del nuovo Lions Day Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la... Leggi anche: Prevenzione e solidarietà, a Messina torna il Lions Day