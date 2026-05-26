Donald Trump ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center dopo aver effettuato controlli medici martedì mattina. Il medico ha riferito che la salute dell’ex presidente è perfetta. La visita medica si è svolta in giornata, senza ulteriori dettagli pubblicati. Trump non ha rilasciato dichiarazioni al momento della partenza.

Donald Trump ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center, dove si è sottoposto martedì mattina ad una serie di controlli medici. Per il 79enne presidente si è trattato della quarta visita medica resa pubblica da quando è stato rieletto per il secondo mandato. “Ho appena terminato la mia visita medica semestrale presso il Walter Reed Military Medical Center. È risultato tutto perfetto. Grazie agli straordinari medici e a tutto lo staff! Sto rientrando alla Casa Bianca”, scrive in un post il capo della Casa Bianca. Si tratta della quarta visita medica resa pubblica dal tycoon da quando è stato rieletto per il secondo mandato, e arriva mentre cerca di proiettare un’immagine di forza in vista delle elezioni di metà mandato che metteranno alla prova la sua influenza sugli elettori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump completa le visite mediche: “La mia salute è perfetta”

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