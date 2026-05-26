Visite mediche gratuite nella villa comunale di Battipaglia | appuntamento con il Villaggio della Salute
Nella villa comunale di Battipaglia si svolgeranno visite mediche gratuite nell’ambito del “Villaggio della Salute”. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso dal Corpo di Soccorso Universale Humanitas, dalla Fondazione Verrengia, da Hygeia Mutua e dalla BCC Campania Centro. L’iniziativa si terrà in via Belvedere e prevede consulti medici senza costi per i partecipanti.
Tutto pronto, presso la Villa Comunale di Battipaglia in via Belvedere, per il “Villaggio della Salute”, l’iniziativa patrocinata dalla Città di Battipaglia e promossa dal Corpo di Soccorso Universale Humanitas, dalla Fondazione Verrengia, da Hygeia Mutua e dalla BCC Campania Centro – Cassa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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