Visite mediche gratuite nella villa comunale di Battipaglia | appuntamento con il Villaggio della Salute

Notizia in breve

Nella villa comunale di Battipaglia si svolgeranno visite mediche gratuite nell’ambito del “Villaggio della Salute”. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso dal Corpo di Soccorso Universale Humanitas, dalla Fondazione Verrengia, da Hygeia Mutua e dalla BCC Campania Centro. L’iniziativa si terrà in via Belvedere e prevede consulti medici senza costi per i partecipanti.