Dai Lions toscani visite mediche gratuite

Sabato prossimo, in una città toscana, si terrà una giornata dedicata alla salute e all’inclusione con visite mediche gratuite organizzate dai Lions locali. L’evento si svolgerà in una sede specifica e sarà aperto a tutti coloro che desiderano sottoporsi a controlli sanitari senza costi. La giornata è stata annunciata attraverso canali ufficiali e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall’associazione per il benessere della comunità.

Firenze, 5 maggio 2026 – Sarà una giornata diversa dal solito quella di sabato prossima, dedicata alla salute e all’inclusione. Ad offrirla gratuitamente alla cittadinanza sono i soci Lions e Leo del Distretto 108La-Toscana, che daranno vita a una doppia iniziativa, trasformando per un giorno Firenze in un laboratorio concreto di solidarietà. In Piazza della Repubblica, dalle 9,30 alle 17,30, andrà in scena la prevenzione, con il tradizionale appuntamento “Medici in Piazza” che offrirà gratuitamente ai cittadini visite e screening gratuiti, grazie alla collaborazione con ISPRO e la Misericordia di Firenze. Un presidio sanitario a cielo aperto, dove la medicina esce dagli ambulatori per incontrare le persone nei luoghi della quotidianità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai Lions toscani visite mediche gratuite Notizie correlate Visite mediche gratuite al Salone BorbonicoVisite mediche gratuite sabato 28 febbraio 2026 a San Nicola la Strada, grazie all’iniziativa “Progetto Nutriva - nutrire il presente proteggere il... Wellness Point: visite mediche gratuite al "Campania"Un rilievo particolare assume inoltre il protocollo d’intesa costruito con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lions Club Siena. Impegno e solidarietà. Un aiuto concreto per Le Bollicine; Torna a Cecina Lions in Piazza: Una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita; Medici in piazza: giornata di prevenzione sanitaria gratuita al Valdichiana Designer Village; Serie B2: i Lions Bisceglie cedono in gara1 a Siena. Dai Lions toscani visite mediche gratuitePer tutta la giornata di sabato i soci Lions e Leo portano prevenzione gratuita e sport inclusivo in Piazza della Repubblica ... lanazione.it Dai Lions visite mediche gratuite sabato 12 ottobreFirenze, 30 settembre 2024 – A grande richiesta da parte della cittadinanza torna l’iniziativa firmata dal Dipartimento Salute dei Lions della Toscana Camper della salute. Sabato 12 ottobre un ... lanazione.it Una giornata all'insegna della solidarietà e dello sport organizzata alla Spezia dai Lions e Leo con la finalità di sostenere la Banca degli Occhi Melvin Jones per ridare luce e speranza a chi non vede . #Weserve #bancadegliocchimelvinjones ##Lionsclubrove - facebook.com facebook