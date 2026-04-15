Il fascino delle corti del Settecento Le sinfonie galanti in Villa Reale

Nelle sale della Villa Reale, si sono tenute recenti esecuzioni di brani di Mozart, Haydn e Sammartini, interpretate da un’orchestra composta da giovani musicisti. Le esecuzioni hanno proposto un repertorio del Settecento, caratterizzato da uno stile galante e da un’atmosfera che richiama le corti di quell’epoca. L’evento ha attirato un pubblico interessato alla musica classica e alle esecuzioni dal vivo di composizioni storiche.

Sinfonie di Mozart, Haydn e Sammartini eseguite da un’orchestra da camera fatta di giovani talenti. Un viaggio sulle note che trasporterà nell’eleganza delle corti del Settecento, austriaco e lombardo, tra musiche che avrebbero potuto risuonare nelle sale della Villa Reale, durante le feste organizzate dall’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Lorena, che della Reggia di Monza fu il primo, illustre inquilino. È il concerto che andrà in scena sabato, in un doppio appuntamento alle 17.30 e alle 20, sul palco del Teatro di Corte della Villa Reale, sotto il titolo “ Sinfonie galanti “: protagonista sarà l’ Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, che suonerà pagine del cosiddetto “stile galante“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il fascino delle corti del Settecento. Le sinfonie galanti in Villa Reale Leggi anche: Tra acqua e storia: il fascino senza tempo del germano reale La prima edizione di "Energie Libere" a Villa Le CortiStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 21 marzo...