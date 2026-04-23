25 aprile a Villa Widmann | giochi e visite nella Riviera del Brenta

Il 25 aprile 2026, nella Riviera del Brenta, si svolgerà una giornata dedicata alla Festa della Liberazione presso Villa Widmann a Mira. L’evento prevede attività rivolte alle famiglie e visite guidate alla villa. Durante la giornata, saranno allestiti spazi per giochi e intrattenimenti, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori in un programma dedicato alla ricorrenza. L’ingresso sarà aperto al pubblico senza necessità di prenotazione.

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2026 Villa Widmann a Mira propone una giornata speciale tra attività per famiglie e visite guidate.Dalle 15:30 sarà disponibile il “Gioco dei dettagli nascosti”, un percorso pensato per tutte le età che invita a scoprire la villa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Progetto triennale “conosci il tuo territorio” nella Riviera del BrentaPrende ufficialmente avvio “Conosci il tuo territorio”, un progetto educativo e culturale di durata triennale (2025–2027) promosso dall’Associazione... hazard comics 2026: il festival pop della riviera del brenta torna a villa querini con tre giorni di eventi gratuitiEccolo riscritto, più fluido e con più ritmo: Tutto pronto per la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura...