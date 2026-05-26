Visita guidata a Fondazione Meriggio

Una visita guidata alla Fondazione Meriggio è stata organizzata in una località nel veronese, isolata dal traffico cittadino. Con l’arrivo del bel tempo, si apre la possibilità di esplorare i luoghi meno conosciuti del Veneto, ricchi di bellezze nascoste. La fondazione si trova in una zona che permette di rilassarsi immersi in un ambiente tranquillo e naturale.

Grazie a questo sole, è iniziato il periodo migliore per scoprire i posti nascosti del mondo. Il Veneto è ricco di meraviglie da svelare e c'è un luogo nel veronese, isolato dal caos urbano, che è perfetto per rilassarsi all'insegna della bellezza. Sabato 6 giugno, Fondazione Meriggio apre le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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